США может выйти из Договора об открытом небе

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Вторник, 8 октября 2019, 05:00

Председатель комитета по международным вопросам Палаты представителей Элиот Энгель сообщил, что выход США из Договора об открытом небе принесет пользу только России.

Источник: письмо Энгеля советнику Трампа

Детали: Это письмо Элиот отправил советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену. 

Он отметил, что такое решение может разделить НАТО и подорвать доверие к США.

Дословно: "Я глубоко обеспокоен сообщениями, администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения."

Напомним:

  • Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Украинская правда

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Темы: США Росcия


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