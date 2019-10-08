США может выйти из Договора об открытом небе
Вторник, 8 октября 2019, 05:00
Председатель комитета по международным вопросам Палаты представителей Элиот Энгель сообщил, что выход США из Договора об открытом небе принесет пользу только России.
Источник: письмо Энгеля советнику Трампа
Детали: Это письмо Элиот отправил советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену.
Он отметил, что такое решение может разделить НАТО и подорвать доверие к США.
Дословно: "Я глубоко обеспокоен сообщениями, администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения."
Напомним:
- Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.
Украинская правда