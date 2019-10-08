США может выйти из Договора об открытом небе

Председатель комитета по международным вопросам Палаты представителей Элиот Энгель сообщил, что выход США из Договора об открытом небе принесет пользу только России.

Источник: письмо Энгеля советнику Трампа

Детали: Это письмо Элиот отправил советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

Он отметил, что такое решение может разделить НАТО и подорвать доверие к США.

Дословно: "Я глубоко обеспокоен сообщениями, администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения."

Напомним: