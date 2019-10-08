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Нардеп от "Слуги народа" метит в руководство Харьковщины

Вторник, 8 октября 2019, 10:35
Нардеп от Слуги народа метит в руководство Харьковщины

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер хочет возглавить Харьковскую областную государственную администрацию.

Об этом свидетельствует его декларация кандидата на должность, опубликованная на сайте НАПК.

Кучер не задекларировал никаких доходов за 2018 год. Только указал, что имеет 77 биткоинив, стоимостью почти 300 тысяч долларов, и держит наличными 87 тысяч долларов, его жена держит наличными 205 тысяч долларов.

Согласно документу, Кучер владеет двумя квартирами в Харькове (61,9 кв. м. и 68,6 кв. м) и еще одной харьковской квартирой в 62,9 кв. м – совместно с женой.

Также в собственности "слуги народа" земельный участок (в 62500 кв. М) в Новорайске Херсонской области.

Жена нардепа владеет домом (в 62 кв.м) и недостроенным домом и двумя земельными участками (в 103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.

Кучер владеет тремя авто (Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовым ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска), его жена – двумя (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска).

Также нардеп задекларировал двое часов Rolex – свой и жены.

Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Алексей Кучер родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию юрист, живет в Харькове. Избран в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области от партии "Слуга народа".

В Раде Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета ВР по вопросам правовой политики.

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Украинская правда

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Темы: Слуга народаХарьковская областьместная власть
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