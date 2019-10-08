Двое полицейских чиновников погибли в аварии под Николаевом

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Вторник, 8 октября 2019, 11:32

В Николаевской области в результате ДТП погибли заместитель начальника областного управления полиции – начальник криминальной полиции Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП Владимир Илличко

Источник: полиция Николаевской области

Детали: Утром 8 октября на автодороге "Херсон – Николаев" вблизи с. Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей "Тоyота" и "Lexus".

 

В результате ДТП в автомобиле "Тоyота" погибли заместитель начальника – начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении Николаева.

Водителя Lexus госпитализировали с места происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют.

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Темы: ДТП Николаев полиция


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