Двое полицейских чиновников погибли в аварии под Николаевом
В Николаевской области в результате ДТП погибли заместитель начальника областного управления полиции – начальник криминальной полиции Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП Владимир Илличко
Источник: полиция Николаевской области
Детали: Утром 8 октября на автодороге "Херсон – Николаев" вблизи с. Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей "Тоyота" и "Lexus".
В результате ДТП в автомобиле "Тоyота" погибли заместитель начальника – начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и исполняющий обязанности начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении Николаева.
Водителя Lexus госпитализировали с места происшествия.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют.