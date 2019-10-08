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В Украину вернется тепло и придет "бабье лето"

Вторник, 8 октября 2019, 13:05

В ближайшие сутки в некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны потеплеет.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В среду в западных и Житомирской, днем и в большинстве северных областей местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°. Температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 14-19°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 9 октября самая высокая температура днем была +29,5 в 1893 году, самая низкая ночью -2,1 в 1925 году.

В четверг в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный с переходом в северо-западной части на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла (в восточных и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 14-19° тепла, на юге местами 20-23°.

10 октября в Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в Украине тепло будет набирать обороты.

"Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, все, кто пугают кота децибельных чиханием и кашлем, и просто счастливчики, которые вовремя отскочили от первой осенней инфекции, будут снова радоваться солнцу и уютном теплу. И похоже, что таки с воскресенья, с 13-го октября, в Украину идет бабье лето", - пишет она в Facebook.

"На Покрову, День защитника Украины также ожидается прекрасная погода - без осадков и +17 +22 градуса", - добавляет синоптик.

Темы: погода
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