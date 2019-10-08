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Полицейские били задержанных - ГБР сообщило им о подозрении

Вторник, 8 октября 2019, 13:50

Следователи теруправления Государственного бюро расследований Николаева сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области, которые дубинкой выбивали признания из задержанных.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным следствия, во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции. Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки, в совершении которой правоохранители заставляли признаться задержанных.

В бюро сообщили, что с целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой.

Полицейских обвиняют в пытках, то есть умышленном причинении сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Украинская правда
Темы: полицияГБР
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