Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецслужбы выявили сверхсекретное подразделение РФ, которое "дестабилизирует" Европу — СМИ

Среда, 9 октября 2019, 00:35

Разведывательные службы не менее четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

Источник: The New York Times.

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего было отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно.

Как пишет издание, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

В NYT уточняют, что деятельность команды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.











Темы: Росcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Росcия
ISW проанализировал, для чего Кремль манипулирует "зерновым соглашением"
Сопротивление рассказало, как захватчики готовятся к псевдовыборам на оккупированных территориях
Vittoria mutilata и украинская победа
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: