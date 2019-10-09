Спецслужбы выявили сверхсекретное подразделение РФ, которое "дестабилизирует" Европу — СМИ

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Среда, 9 октября 2019, 00:35

Разведывательные службы не менее четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

Источник: The New York Times.

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего было отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно.

Как пишет издание, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

В NYT уточняют, что деятельность команды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.











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Темы: Росcия разведка


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