Суд в оккупированном Крыму продлил арест украинцам
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Среда, 9 октября 2019, 01:52
Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.
Источник: адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк, передает Крим.Реалии.
Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО до 5 ноября.
Остальные пять человек, задержаны в Крым 10 июня также остаются в СИЗО.
Напомним:
- Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
- При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
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