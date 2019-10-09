Суд в оккупированном Крыму продлил арест украинцам

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Среда, 9 октября 2019, 01:52

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.

Источник: адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк, передает Крим.Реалии.

Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО до 5 ноября.

Остальные пять человек, задержаны в Крым 10 июня также остаются в СИЗО.

Напомним:

  • Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

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Темы: Крым аннексия


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