Суд в оккупированном Крыму продлил арест украинцам

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.

Источник: адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк, передает Крим.Реалии.

Верховный суд оккупированного Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО до 5 ноября.

Остальные пять человек, задержаны в Крым 10 июня также остаются в СИЗО.

Напомним: