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Турция разрешила себе проводить военные операции в Сирии и Ираке

Среда, 9 октября 2019, 03:43
Турция разрешила себе проводить военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции во вторник, 8 октября, ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности. 

Источник: Associated Press.

Турецкие депутаты продлевают действие этого разрешения ежегодно с 2014 года. Срок мандата, который истекал 30 октября 2019 года, продлен до 30 октября 2020 года.

Предыстория:

  • Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG. Анкара считает курдов, которые являются союзниками США, террористами.
  • Позже стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.



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Темы: ТурцияСирияИрак
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