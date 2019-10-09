Зверинецкий сквер в центре Киева отдали под строительство ЖК

Верховный Суд поддержал отмену статуса Зверинецкого сквера в центре столицы, на месте которого планируется построить жилой комплекс.

Источник: "Наші гроші".

Детали: Верховный Суд 11 сентября оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым отменено решение Киевсовета от 22.05.2013 года о предоставлении статуса сквера участку общей площадью 2,33 га на улице Ольшанской в ​​Печерском районе столицы.

Карта "наших грошей"

В 2006 году Киевсовет передал в аренду ООО "Украинский фонд развития регионов" и ООО "Инновационная строительная компания" два участка по улице Ольшанской – площадью 0,64 га и 1,69 га соответственно – для строительства жилищно-общественного комплекса.

В 2012 году Хозяйственный суд Киева по иску прокуратуры эти договоры аренды признал недействительными. После этого в 2013 году Киевсовет предоставил этой территории общей площадью 2,33 га статус сквера.

Но в 2014-2015 годах Хозсуд пересмотрел свое решение по вновь открывшимся обстоятельствам и предыдущее решение отменил, а иск прокуратуры оставил без рассмотрения. Поэтому в 2016 году участки вернули арендаторам, которые возобновили аренду через земкомиссию Киевсовета.

В дальнейшем застройщики обратились в суд с требованием отменить решение Киевсовета о предоставлении 2,33 га статуса сквера, из-за которого они не могли застраивать территорию.

Суды первых двух инстанции в 2016 году этот иск удовлетворили, аргументировав решение тем, что участки, которым предоставлен статус сквера, находятся в аренде указанных компаний.

В 2019 году Верховный Суд (судьи Кравчук В.М., Езеров А.А., Стародуб А.П.) согласился с предыдущими судами и оставил их решение без изменений.

В своем решении Верховный Суд согласился, что интересы жителей микрорайона "Зверинец", которые длительное время добивались устройства сквера на спорных участках должны учитываться Киевсоветом, но добавил, что они "не могут достигаться таким образом, что приводит к нарушению прав других лиц, в том числе арендаторов земельных участков".

Учредителями ООО "Украинский фонд развития регионов" и ООО "Инновационная строительная компания" (Белая Церковь) является Автандил Хачидзе, ООО "КУА "Капитал Инвест", ООО "Теомат" и кипрские компании "Граффити Лимитед" и "Премьер Инвестментс Лимитед".

На месте Зверинецкого сквера планировалось строительство ЖК Royal Hills (ранее – "Печерский бастион") – это одна из застроек "Укогруп" скандального Анатолия Войцеховского.