Американца, который воевал в АТО, взяли под стражу в Виннице

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Среда, 9 октября 2019, 10:04

Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года.

Источник: пресс-служба Винницкого апелляционного суда

Детали: 21 августа иностранца задержали инспекторы пограничной службы "Могилев-Подольский". Ланга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам: кража, разбой и убийство.

 

По украинскому законодательству эти преступления – экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Прокуратура ходатайствовала о содержании мужчины под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционного ареста). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

8 октября Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил к Крейгу Лангу меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года. Полный текст постановления будет 11 октября.

 

По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился в съемной квартире в Виннице.

Крейг Ланг принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Работал ли он парамедиком в "Грузинском легионе", не известно.

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Темы: суд Винница АТО США криминал


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