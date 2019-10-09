Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американца, который воевал в АТО, взяли под стражу в Виннице

Среда, 9 октября 2019, 10:04
Американца, который воевал в АТО, взяли под стражу в Виннице

Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года.

Источник: пресс-служба Винницкого апелляционного суда

Детали: 21 августа иностранца задержали инспекторы пограничной службы "Могилев-Подольский". Ланга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам: кража, разбой и убийство.

 

По украинскому законодательству эти преступления – экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Прокуратура ходатайствовала о содержании мужчины под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционного ареста). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

8 октября Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил к Крейгу Лангу меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года. Полный текст постановления будет 11 октября.

 

По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился в съемной квартире в Виннице.

Крейг Ланг принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Работает ли он парамедиком в "Грузинском легионе", не известно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судВинницаАТОСШАкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: