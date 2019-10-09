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Фейковый сайт Европарламента оказался заполненным материалами RT

Среда, 9 октября 2019, 14:35

Сайт, который является якобы ежемесячным новостным журналом Европейского парламента, оказался заполнен в основном материалами российского пропагандистского вещателя RT.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале сайта Euvsdisinfo, который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС. Сайт занимается опровержением кремлевской пропаганды.

Сайт называется EP Today - сокращенно от "Европейский парламент сегодня".

В его описании говорится, что он создан только для членов Европарламента, чтобы они могли "писать статьи о проблемах, которые, по их мнению, сегодня важны".

Название и логотип, круг из 12 звезд на синем фоне, создают впечатление, что сайт непосредственно подчиняется Европейскому парламенту.

 

Однако, как утверждается в публикации, этот сайт использует официальное название европейского учреждения без юридического разрешения. Европейский парламент связывался с EP Today в сентябре этого года по поводу несанкционированного использования названия учреждения и предложил пути исправления ситуации и прекращения введения в заблуждение общественности.

На странице EP Today указано, что сайт предназначен только для членов Европарламента, однако более 99% материалов не являются оригинальными, а 47% материалов на сайте с октября 2018 года представляют собой дословные копии материалов RT.

"Зачастую вся домашняя страница заполнена точными копиями статей RT. Одна и та же статья может даже появляться несколько раз на одной странице", - говорится в материале.

Более чем за два года только 25 материалов, опубликованных на сайте, принадлежат членам Европарламента.

EP Today имеет около 145 000 подписчиков в Facebook и 6000 в Twitter. Он создает около 25 статей в день.

Темы: пропагандаРосcияЕвропарламент
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