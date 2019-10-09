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Премьер: Никаких решений по повышению тарифов не принималось

Среда, 9 октября 2019, 14:40

Кабинет министров пока не планирует меры для увеличения тарифов на отопление.

Об этом рассказал на брифинге после заседания Кабмин 9 октября премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысились тарифы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время Гончарук напомнил, что решение об этом принимает не только правительство и давать прогноз на будущее отказался.

"Во-вторых когда мы подойдем к принятию этого решения, дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет", – отметил премьер.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министровтарифы
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