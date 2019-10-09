В России осудили деда за "шпионаж" в пользу Украины – росСМИ

Ростовский областной суд приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова к 12 годам исправительной колонии строгого режима за государственную измену.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ

Детали: Пенсионера задержали в ноябре 2018 года.

В ходе обыска по месту жительства обнаружили 10 коробок из-под телефонов, сим-карты и два паспорта – РФ и Украины.

Моргунов якобы передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону.

Как сообщает ФСБ, украинскую разведку интересовала "общественно-политическая жизнь приграничного Чертковского района, а также дислокация военной техники и средств, задействованных в охране государственной границы РФ.