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В России осудили деда за "шпионаж" в пользу Украины – росСМИ

Среда, 9 октября 2019, 23:42

Ростовский областной суд приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова к 12 годам исправительной колонии строгого режима за государственную измену.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ

Детали: Пенсионера задержали в ноябре 2018 года. 

В ходе обыска по месту жительства обнаружили 10 коробок из-под телефонов, сим-карты и два паспорта – РФ и Украины.

Моргунов якобы передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону.

Как сообщает ФСБ, украинскую разведку интересовала "общественно-политическая жизнь приграничного Чертковского района, а также дислокация военной техники и средств, задействованных в охране государственной границы РФ.

Темы: Росcиягосизменасуд
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