Президент Сирии считает, что Трамп лучший президент в истории

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дональд Трамп является лучшим президентом в истории США.

Источник: SANA.

"Могу сказать, что Трамп лучший президент в истории США. Это не потому, что я поддерживаю его политику, а потому что он искренний", — заявил Асад.

Он отметил, что Трамп прямо говорит, что США хотят иметь доступ к нефти, либо "избавиться от кого-то", "Такова реальность политики", — заявил Асад.