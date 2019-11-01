Президент Сирии считает, что Трамп лучший президент в истории
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Пятница, 1 ноября 2019, 03:32
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дональд Трамп является лучшим президентом в истории США.
Источник: SANA.
"Могу сказать, что Трамп лучший президент в истории США. Это не потому, что я поддерживаю его политику, а потому что он искренний", — заявил Асад.
Он отметил, что Трамп прямо говорит, что США хотят иметь доступ к нефти, либо "избавиться от кого-то", "Такова реальность политики", — заявил Асад.
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