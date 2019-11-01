Метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли: ищут взрывчатку
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Пятница, 1 ноября 2019, 10:20
Станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли на вход и выход в связи с сообщением о минировании.
Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook
Дословно: "Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".
Детали: Отмечается, что станции откроют после завершения проверки.
Украинская правда
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