Метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли: ищут взрывчатку

712 просмотров
Пятница, 1 ноября 2019, 10:20

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли на вход и выход в связи с сообщением о минировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".

Детали: Отмечается, что станции откроют после завершения проверки.

Украинская правда
Темы: Киев метро


powered by lun.ua
Материалы по теме
На месте рынка "Демеевский" в Киеве построят комплекс-небоскреб 1 ноября 2019, 09:44
В Киеве стреляли по скоростному трамваю – Киевпастранс 1 ноября 2019, 09:32
В центре Киева горел жилой дом 1 ноября 2019, 01:56
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" резко повысил цену на газ для промышленности
В центре Киева горел жилой дом
Пристайко: Обмен пленными "не привязан" к нормандской встрече
Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение
Все новости
психология

Ученые назвали 4 основные цели человеческой жизни

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

читай!

10 книг для тех, кому немного за 10

Поиск по сайту
Архив
Весь архів