Метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли: ищут взрывчатку

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли на вход и выход в связи с сообщением о минировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".

Детали: Отмечается, что станции откроют после завершения проверки.