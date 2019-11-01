Метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли: ищут взрывчатку

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" закрыли на вход и выход в связи с сообщением о минировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Внимание! Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!".

Детали: Отмечается, что станции откроют после завершения проверки.

Позже в КП сообщили, что также закрыли на вход станцию "Арсенальная", чтобы избежать давки и травмирования на платформе.

Сейчас на "Арсенальной" все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. На выход станция работает в обычном режиме.