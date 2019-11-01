Экс-заместителя главы Харьковской ОГА взяли под частичный домашний арест
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю главы Харьковской областной государственной администрации Евгению Шахненко, подозреваемому в служебной халатности.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение следственного судьи Светланы Муратовой
Дословно: "Ходатайство удовлетворить. Применить к Шахненко Евгению Демьяновичу... меру пресечения в виде домашнего ареста, а именно запретить подозреваемому покидать жилье... в период с 22 до 6 часов",
Детали: Мера пресечения действует до 26 декабря.
Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Шахненко и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, которое, по их словам, является необоснованным, а риски, на которые ссылался прокурор, отсутствуют.
Тем не менее, в комментарии журналистам Шахненко сказал, что не будет подавать апелляцию на определение следственного судьи: "Буду подчиняться решению суда".
Предыстория:
- 26 октября 2019 года прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.267 УКУ).
- По данным досудебного следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента обладминистрации, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам.
- Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составляет более 7 млн грн.
- Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.
- Евгений Шахненко занимал должность заместителя главы Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства обладминистрации.
- В январе 2017 года Генпрокуратура сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе 4 человек, которые в течение 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, которые были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета.
- Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
- К ним была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс грн.