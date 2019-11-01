Экс-заместителя главы Харьковской ОГА взяли под частичный домашний арест

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю главы Харьковской областной государственной администрации Евгению Шахненко, подозреваемому в служебной халатности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение следственного судьи Светланы Муратовой

Дословно: "Ходатайство удовлетворить. Применить к Шахненко Евгению Демьяновичу... меру пресечения в виде домашнего ареста, а именно запретить подозреваемому покидать жилье... в период с 22 до 6 часов",

Детали: Мера пресечения действует до 26 декабря.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Шахненко и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, которое, по их словам, является необоснованным, а риски, на которые ссылался прокурор, отсутствуют.

Тем не менее, в комментарии журналистам Шахненко сказал, что не будет подавать апелляцию на определение следственного судьи: "Буду подчиняться решению суда".

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