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Экс-заместителя главы Харьковской ОГА взяли под частичный домашний арест

Пятница, 1 ноября 2019, 09:45

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю главы Харьковской областной государственной администрации Евгению Шахненко, подозреваемому в служебной халатности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение следственного судьи Светланы Муратовой

Дословно: "Ходатайство удовлетворить. Применить к Шахненко Евгению Демьяновичу... меру пресечения в виде домашнего ареста, а именно запретить подозреваемому покидать жилье... в период с 22 до 6 часов",

Детали: Мера пресечения действует до 26 декабря.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Шахненко и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, которое, по их словам, является необоснованным, а риски, на которые ссылался прокурор, отсутствуют.

Тем не менее, в комментарии журналистам Шахненко сказал, что не будет подавать апелляцию на определение следственного судьи: "Буду подчиняться решению суда".

Предыстория:

  • 26 октября 2019 года прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.267 УКУ).
  • По данным досудебного следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента обладминистрации, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам.
  • Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составляет более 7 млн грн.
  • Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.
  • Евгений Шахненко занимал должность заместителя главы Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства обладминистрации.
  • В январе 2017 года Генпрокуратура сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе 4 человек, которые в течение 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, которые были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета.
  • Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
  • К ним была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс грн.

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Темы: Харьковская область
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