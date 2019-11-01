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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Пятница, 1 ноября 2019, 10:57
Игорь Сопель баллотировался в Раду по мажоритарке от Слуги народа, но не прошел. на фото - с Юрием Юзиком Корявченковым

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Источник: трансляция совещания в рамках рабочего визита главы государства

Прямая речь Зеленского: "Доброго дня, файне місто Тернопіль! Сегодня мы в серьезном составе хотим проговорить какие есть проблемы, хотим выслушать, хотим помочь. Но в начале нашей встречи позвольте представить нового председателя Тернопольской государственной обладминистрации Сопеля Игоря Михайловича".

 

Прямая речь Сопеля: "Хочу заверить: я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно. Которые готовы инвестировать в экономику, инфраструктуру и социальную сферу области".

 

Детали: Указ о назначении Сопеля от 31 октября опубликован на сайте президента в пятницу. Другим указом Иван Крысак освобожден от временного исполнения обязанностей председателя Тернопольской областной государственной администрации.

45-летний предприниматель Игорь Сопель баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", но уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.

В декларации кандидата на должность Сопель указал магазин в городе Хоростков Гусятинского района Тернопольщины, квартиру на 68.2 квадрата и МАФ там же, автомобиль Toyota Camry 2014 выпуска.

За 2018 год Сопель задекларировал 44 676 гривен заработной платы, 965 тысяч дохода от предпринимательской деятельности и наличные средства: 3,5 млн гривен, 7000 долларов и 6500 евро.

Согласно документу, новый глава Тернопольской ОГА является председателем хоростковской федерации футбола.

Валентина Романенко, УП
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