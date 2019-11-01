Большинство украинцев хотят, чтобы Донбасс после деоккупации восстанавливала Россия

Большинство украинцев считают, что оплачивать восстановление оккупированных территорий после деоккупации должна Россия, как страна-агрессор.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса о ситуации в Донбассе, которое провел Киевский международный институт социологии с 27 августа по 23 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Такого мнения придерживается 59,3% опрошенных украинцев, 32,9% считают, что это дело Украины, а 25,5% возлагают эту обязанность на олигархов.

Еще 16,9% респондентов считают, что восстановление этих территорий должно проходить за счет средств, экспроприированных у боевиков, 14,5% - за счет международных организаций, 10,8% - за собственные средства оккупированных территорий, 5,7% - за средства США, 4,6% - за средства ЕС, 1,7% - иное, а 8,7% затруднились ответить.

На вопрос респондентов, как они расценивают "ДНР" и "ЛНР", 20,8% ответили, что как террористические организации, 16,5% - как российскую оккупацию украинской территории, 15% - псевдогосударственными образованиями, 14,6% - марионетками Кремля, 13,5% - реакцией народа на происходившее на Евромайдане, 3,8% - как независимые государства, 0,3% - другое, а 15,6% затруднились ответить.

Указывается, что в результате полевого этапа было собрано 2 тыс 35 анкет. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей до 50%, 2,8% для показателей близких к 25% или 75%, 2% для показателей близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей близких к 1% или 99%.

Полевой этап длился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных регионов Крыма и Донбасса.