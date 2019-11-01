Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство украинцев хотят, чтобы Донбасс после деоккупации восстанавливала Россия

Пятница, 1 ноября 2019, 12:49

Большинство украинцев считают, что оплачивать восстановление оккупированных территорий после деоккупации должна Россия, как страна-агрессор.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса о ситуации в Донбассе, которое провел Киевский международный институт социологии с 27 августа по 23 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

Такого мнения придерживается 59,3% опрошенных украинцев, 32,9% считают, что это дело Украины, а 25,5% возлагают эту обязанность на олигархов.

Еще 16,9% респондентов считают, что восстановление этих территорий должно проходить за счет средств, экспроприированных у боевиков, 14,5% - за счет международных организаций, 10,8% - за собственные средства оккупированных территорий, 5,7% - за средства США, 4,6% - за средства ЕС, 1,7% - иное, а 8,7% затруднились ответить.

На вопрос респондентов, как они расценивают "ДНР" и "ЛНР", 20,8% ответили, что как террористические организации, 16,5% - как российскую оккупацию украинской территории, 15% - псевдогосударственными образованиями, 14,6% - марионетками Кремля, 13,5% - реакцией народа на происходившее на Евромайдане, 3,8% - как независимые государства, 0,3% - другое, а 15,6% затруднились ответить.

Указывается, что в результате полевого этапа было собрано 2 тыс 35 анкет. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей до 50%, 2,8% для показателей близких к 25% или 75%, 2% для показателей близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей близких к 1% или 99%.

Полевой этап длился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных регионов Крыма и Донбасса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcиядеоккупациясоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: