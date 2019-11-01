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Макрон: Официальные мигранты из Гвинеи лучше, чем украинские нелегалы

Пятница, 1 ноября 2019, 12:58

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Liberation, которое приводит цитаты из интервью французского президента.

Макрон сказал, что не против квот и легальной экономической миграции в целом для заполнений вакантных должностей, при этом упомянув об украинцах.

"Я предпочитаю, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегальные каналы", - сказал президент Франции.

Французские СМИ и обозреватели отмечают, что дав интервью журналу, который некоторые называют ультраправым, и поднимая в нем вопросы иммиграции Макрон пытается консолидировать консервативный правый электорат.

В Елисейском дворце объяснили интервью Valeurs Actuelles желанием президента "говорить со всеми французами, включая политические поля, которые не совсем его".

Темы: ФранцияУкраина
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