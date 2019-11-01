Макрон: Официальные мигранты из Гвинеи лучше, чем украинские нелегалы

2077 просмотров
Пятница, 1 ноября 2019, 13:58

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции, вспомнил об украинских нелегалах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Liberation, которое приводит цитаты из интервью французского президента.

Макрон сказал, что не против квот и легальной экономической миграции в целом для заполнений вакантных должностей, при этом упомянув об украинцах.

"Я предпочитаю, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегальные каналы", - сказал президент Франции.

Французские СМИ и обозреватели отмечают, что дав интервью журналу, который некоторые называют ультраправым, и поднимая в нем вопросы иммиграции Макрон пытается консолидировать консервативный правый электорат.

В Елисейском дворце объяснили интервью Valeurs Actuelles желанием президента "говорить со всеми французами, включая политические поля, которые не совсем его".

Темы: Франция Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции из-за стрельбы в баре ранены 6 человек 1 ноября 2019, 02:57
Франция предложила нового кандидата на пост еврокомиссара 24 октября 2019, 09:15
Макрон позвонил Путину, говорили о "нормандской встрече" 21 октября 2019, 21:11
Все новости
Главные новости
В Петровском были обстрелы, разведение войск откладівается – Минобороны
Дубневича готовы взять на поруки группа нардепов
Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА
Рассматриваем несколько концепций двойного гражданства – Пристайко
Все новости
здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

Лайфхаки

7 способов, которые помогут перестать храпеть

опрос

Чернобыль и Северное сияние – наиболее популярные мечты туристов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів