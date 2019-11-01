Пытки и насилие детей в одесском приюте: полиция и ГБР открыли дело

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Пятница, 1 ноября 2019, 14:54

Полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам пыток и других нарушений прав детей в КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации".

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры, посты правозащитницы Зои Мельник и волонтера Лучезара Панфилова в Facebook

Прямая речь: "Ход досудебного расследования о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области взят на контроль Генеральной прокуратурой".

Детали: Производство открыты по ч.1 ст. 127 (пытки), ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст. 152 (сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса.

В ГПУ отметили, что речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии несовершеннолетних.

КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" до 2018 года назывался приютом "Свитанок".

Ранее правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов неоднократно сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.

В частности, что в приюте забирали у детей личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы, а также вызвали частную охрану, которая пытала детей – била, обливала холодной водой, ударяла электрошокером, заставляла жевать табак и использованный презерватив.

Украинская правда
Темы: Одесса дети пытки права человека


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