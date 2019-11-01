"Схемы" готовят сюжет о Портнова, а тот опубликовал личные данные их водителя

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Пятница, 1 ноября 2019, 15:29

Бывший народный депутат Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях", чем нарушил украинское законодательство сразу по нескольким статьям.

Об этом заявляет редакция "Схем", сообщает "Радио Свобода".

В редакции подозревают, что Портнов сделал это потому что редакция готовит расследование относительно его влияния и связей с новой украинской властью.

"В своем телеграмм-канале Андрей Портнов изложил персональные данные водителя съемочной группы, которая занимается исследованием деятельности Портнова, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его месту жительства", - говорится в сообщении.

Редакция расценивает эту публикацию как прямое давление на команду "Схем".

"Мы считаем исследования влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его личность – публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом", - заявляют "Схемы".

В редакции "Схем", ссылаясь на юристов, указывают, что обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

В тоже время, Портнов на своем Telegram-канале написал: "Приношу одиозному СМИ свои извинения за фото их автомобиля и данных водителя. В следующий раз мы сделаем его фото с ведром на голове. Тысячи извинений за недоработку".

Темы: Портнов СМИ


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