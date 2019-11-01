"Слуги народа" хотят легализовать самогоноварение

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Пятница, 1 ноября 2019, 19:29

Группа депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект об отмене административной ответственности за самогоноварение.

Источник: законопроект №2371

Детали: Инициаторами проекта закона о "внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение)" выступили нардепы "Слуги народа" Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст закона на сайте парламента отсутствует.

Согласно ст.176 Кодекса об административных правонарушениях, изготовление самогона без цели сбыта наказывается штрафом от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (51-170 грн).

Что было ранее: В 2012 году нардепы голосовали за проект, который должен был позволить варку самогона без цели сбыта.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы из "Партии регионов".

За документ в первом чтении проголосовало 35 депутатов из 226 минимально необходимых.

Украинская правда
Темы: Слуга народа законодательство


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