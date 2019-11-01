Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук
Пятница, 1 ноября 2019, 21:41
Расследованием смерти 14-летнего парня, найденного на железнодорожном пути в Прилуках, будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции.
Источник: Нацполиция
Прямая речь главы Нацполиции Игоря Клименко: "Завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление".
Детали: Руководителя полиции Прилук отстранили от исполнения служебных обязанностей.
1 ноября в полиции также сообщили, что тело погибшего направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Предыстория:
- 29 октября в Прилуках Черниговской области на железнодорожном пути нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко.
- Полиция рассматривала версию, по которой школьника сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка".
- Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).
- Отец погибшего с заключением полиции не согласен. По его мнению, сына убили и положили на рельсы.
- 31 октября под отделом полиции в Прилуках жгли шины с требованием расследовать смерть школьника.
Украинская правда