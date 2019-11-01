Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук

Расследованием смерти 14-летнего парня, найденного на железнодорожном пути в Прилуках, будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции.

Источник: Нацполиция

Прямая речь главы Нацполиции Игоря Клименко: "Завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление".

Детали: Руководителя полиции Прилук отстранили от исполнения служебных обязанностей.

1 ноября в полиции также сообщили, что тело погибшего направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

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