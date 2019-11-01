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Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук

Пятница, 1 ноября 2019, 21:41
Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук

Расследованием смерти 14-летнего парня, найденного на железнодорожном пути в Прилуках, будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции.

Источник: Нацполиция

Прямая речь главы Нацполиции Игоря Клименко: "Завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление".

Детали: Руководителя полиции Прилук отстранили от исполнения служебных обязанностей.

1 ноября в полиции также сообщили, что тело погибшего направили в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

Предыстория:

  • 29 октября в Прилуках Черниговской области на железнодорожном пути нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко.
  • Полиция рассматривала версию, по которой школьника сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка".
  • Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).
  • Отец погибшего с заключением полиции не согласен. По его мнению, сына убили и положили на рельсы.
  • 31 октября под отделом полиции в Прилуках жгли шины с требованием расследовать смерть школьника.

Украинская правда

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Темы: полицияЧерниговская область
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