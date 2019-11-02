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ИГИЛ сохранило присутствие по всему миру — Госдеп

Суббота, 2 ноября 2019, 01:13

Террористическая организация Исламское государство сохранила свое присутствие по всему миру благодаря разветвленным сетевым структурам и ячейкам.

Источник: ежегодный отчет Государственного департамента США, передает Reuters

"Несмотря на то, что ИГИЛ утратило почти всю свою физическую территорию, группировка доказала свою способность адаптироваться, особенно в отношении усилий, направленных на то, чтобы вдохновлять или руководить последователями через интернет", — заявил координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

По его словам, побежденные в ходе военных действий в Сирии и Ираке боевики ИГИЛ "отправились в третьи страны, где создают новые угрозы".

Напомним:

  • Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Темы: СШАтерроризм
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