ИГИЛ сохранило присутствие по всему миру — Госдеп
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Суббота, 2 ноября 2019, 02:13
Террористическая организация Исламское государство сохранила свое присутствие по всему миру благодаря разветвленным сетевым структурам и ячейкам.
Источник: ежегодный отчет Государственного департамента США, передает Reuters
"Несмотря на то, что ИГИЛ утратило почти всю свою физическую территорию, группировка доказала свою способность адаптироваться, особенно в отношении усилий, направленных на то, чтобы вдохновлять или руководить последователями через интернет", — заявил координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.
По его словам, побежденные в ходе военных действий в Сирии и Ираке боевики ИГИЛ "отправились в третьи страны, где создают новые угрозы".
Напомним:
- Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.
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