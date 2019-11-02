ДТП в Хмельницкой области: Число жертв возросло до 13 человек
В результате аварии с участием рейсового автобуса "Залесье-1 - Каменец-Подольский" в больницу доставлены 13 пострадавших, среди них - несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения.
Источник: сектор коммуникации полиции Хмельницкой области
Детали: По состоянию на 15:00 пострадавших доставили в Каменец-Подольскую больницу. Одна из травмированных женщин находится в тяжелом состоянии.
По факту ДТП с участием рейсового автобуса открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
"Детали и причины ДТП устанавливаются. Предварительно рассматривается несколько версий причин, которые могли привести к опрокидыванию транспортного средства. Среди них - водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие", - сообщили в полиции.
Окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования.
Напомним,
- Ранее 2 ноября в полиции сообщили, что в результате ДТП с участием рейсового автобуса на окраине с.Должок Каменец-Подольского района травмированы 7 пассажиров и водитель, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.