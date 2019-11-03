Напуганные петардой лошади тяжело травмировали девушку в центре Львова

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 00:48

Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек.

Источник: местное издание Zaxid.net

Детали: У девушки открытый перелом ноги. Ее доставили в больницу.

 
Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек.
Игорь Зинкевич

По предварительным данным, второй пострадавший руководил каретой.

Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.

 
Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек.
Игорь Зинкевич

На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и чрезвычайников.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Львов чрезвычайное происшествие


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