Напуганные петардой лошади тяжело травмировали девушку в центре Львова

Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек.

Источник: местное издание Zaxid.net

Детали: У девушки открытый перелом ноги. Ее доставили в больницу.

Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек. Игорь Зинкевич

По предварительным данным, второй пострадавший руководил каретой.

Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.

Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек. Игорь Зинкевич

На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и чрезвычайников.