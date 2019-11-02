Напуганные петардой лошади тяжело травмировали девушку в центре Львова
Суббота, 2 ноября 2019, 23:48
Напуганные взрывом петарды лошади, запряженные в прогулочную карету, выбежали на тротуар и снесли скамейку, на которой сидела 15-летняя девушка. Кроме нее, травмирован еще один человек.
Источник: местное издание Zaxid.net
Детали: У девушки открытый перелом ноги. Ее доставили в больницу.
По предварительным данным, второй пострадавший руководил каретой.
Инцидент произошел около 18:30 на проспекте Свободы. Кто-то из прохожих запустил салюты или петарды, что испугало лошадей.
На место вызвали ветеринара для осмотра пострадавшего животного и чрезвычайников.
Ольга Гетьманец, УП