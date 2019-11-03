ИГИЛ взяла ответственность за убийство 50 военных в Мали

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибло 49 малийских военных и 1 французских солдат.

Источник: агентство AFP

Детали: По сообщению малийских вооруженных сил, ранения, в результате взрыва, получило 3 человек. В живых после атаки осталось 20 военных. Правительство страны заявило, что погибло от теракта 53 человека.

Миссия ООН уже осудила нападение.

Напомним: