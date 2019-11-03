ИГИЛ взяла ответственность за убийство 50 военных в Мали
Воскресенье, 3 ноября 2019, 01:13
Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибло 49 малийских военных и 1 французских солдат.
Источник: агентство AFP
Детали: По сообщению малийских вооруженных сил, ранения, в результате взрыва, получило 3 человек. В живых после атаки осталось 20 военных. Правительство страны заявило, что погибло от теракта 53 человека.
Миссия ООН уже осудила нападение.
Напомним:
- В начале октября в результате взрыва мины в Мали погиб один миротворец ООН, еще четверо были ранены.
- Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.
Ольга Гетьманец, УП