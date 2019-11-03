ИГИЛ взяла ответственность за убийство 50 военных в Мали

1 просмотр
Воскресенье, 3 ноября 2019, 02:13

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибло 49 малийских военных и 1 французских солдат.

Источник: агентство AFP

Детали: По сообщению малийских вооруженных сил, ранения, в результате взрыва, получило 3 человек. В живых после атаки осталось 20 военных. Правительство страны заявило, что погибло от теракта 53 человека.

Миссия ООН уже осудила нападение.

Напомним:

  • В начале октября в результате взрыва мины в Мали погиб один миротворец ООН, еще четверо были ранены.
  • Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Мали терроризм


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина направляет в Мали военных для участия в миссии ООН 9 января 2019, 18:23
В Мали боевики атаковали отель, где размещены военные из ЕС 22 марта 2016, 04:47
МИД проверяет, есть ли украинцы среди заложников в Мали 20 ноября 2015, 13:56
Все новости
Главные новости
Боевики стабильно нарушают "тишину", разведение сил возле Золотого продолжается
Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов
Скандальный экс-замминистра инфраструктуры может получить должность в ГПУ – источник
В воскресенье режим ограничений в Золотом отменят
Все новости
психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

Кино

Как на самом деле должны выглядеть принцессы Дисней

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів