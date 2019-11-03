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ИГИЛ взяла ответственность за убийство 50 военных в Мали

Воскресенье, 3 ноября 2019, 01:13

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибло 49 малийских военных и 1 французских солдат.

Источник: агентство AFP

Детали: По сообщению малийских вооруженных сил, ранения, в результате взрыва, получило 3 человек. В живых после атаки осталось 20 военных. Правительство страны заявило, что погибло от теракта 53 человека.

Миссия ООН уже осудила нападение.

Напомним:

  • В начале октября в результате взрыва мины в Мали погиб один миротворец ООН, еще четверо были ранены.
  • Центральное командование США опубликовало видео штурма дома, где находился лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Малитерроризм
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