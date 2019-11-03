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Во Франции бушует шторм "Амели"

Воскресенье, 3 ноября 2019, 12:28

Запад Франции в ночь с субботы на воскресенье накрыло штормом "Амели", из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Оранжевый код метеоопасности объявлен в 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними. На юго-востоке страны в двух департаментах ожидаются сильные дожди.

Первые материальные последствия шквалов уже ощутимы. Так, на юго-западе страны в 140 000 домохозяйств были лишены электричества.

С наибольшей силой в воскресенье ветер дует в заливе Аркашон, порывы достигают 163 км/час. Падение веток, кустарников или деревьев сделало некоторые дороги непроходимыми. Местные органы власти рекомендуют гражданам не брать машину и сократить свой проезд до максимума.

Несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, были затоплены или перекрыты упавшими деревьями. В Новой Аквитании несколько поездов были отменены или отложены.

Темы: Франция
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