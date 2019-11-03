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Теплее всех в Европе: в понедельник в Украине до +20

Воскресенье, 3 ноября 2019, 13:17
Теплее всех в Европе: в понедельник в Украине до +20

В понедельник, 4 ноября, в Украине будет тепло, температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В то же время ожидаются порывы ветра.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "Понедельник в Украине будет не просто теплым, а апрельским. А Украина ожидается одной из самых теплых в Европе.

В течение 4-го ноября температура воздуха достигнет +15+20 градусов! В восточных областях – более свежая погода, +8+13 градусов.

Дожди пройдут на Западе, отдельные пуганные - на Севере, на остальной территории - без осадков. Порывистый, до сильного, ветер еще останется в большинстве областей".

 

Детали: По словам синоптика, в Киеве в понедельник ожидается до +15+17 градусов. Вероятен также небольшой дождь и порывистый и сильный ветер.

В то же время, Укргидрометцентр предупреждает, что днем ​​3 ноября и в течение суток 4 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с; днем 4 ноября на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (І уровень опасности, желтый).

4 ноября ночью в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, днем ​​на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12° тепла, в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12° тепла.

Украинская правда
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