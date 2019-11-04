Более 2 миллионов рыб умерли в Херсонской области в карьере

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Понедельник, 4 ноября 2019, 11:23

В Херсонской области, в Голопристанском районе, на территории карьера Херсонского морского торгового порта, где добывают песок, погибло более 2 миллионов рыбин.

Источник: "Укринформ" с селекторного совещания в Херсонской ОГА, Facebook заместителя главы ОГА Сергея Козыря

Прямая речь директора департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько: "По предварительной информации, более 2 млн особей рыбы погибло. На сегодня это еще не окончательная цифра, будут подсчитывать ущерб, причиненный окружающей среде".

Детали: По словам Приходько, представители департамента экологической инспекции Черного моря, следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции побывали на месте происшествия, взяли пробы воды – в Одессе проведут лабораторные исследования.

Предварительно рассматривается версия того, что во время работ в карьере был взорван пласт песка на глубине, и вышел сероводород, что вызвало мор рыбы.

"Поскольку рыба с лимана (Днепровско-Бугского лимана – ред.) заходит на зимовку именно в такие места, там, где есть глубины, к сожалению, такая ситуация", – говорит Попутько.

Он отметил, что на территории карьера ощущается сильный запах сероводорода, а за территорией – нет.

Также директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА отметил, что для выяснения причин того, что повлекло массовую гибель рыбы, необходимо привлечь представителей Гоструда, поскольку есть подозрение, что был нарушен процесс добычи песка.

Он также подчеркнул необходимость проведения мониторинга местных рынков Госпродпотребслужбой, чтобы не допустить продажи погибшей рыбы, поскольку местные жители едут на место мора собирать рыбу.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поручил собрать комиссию ТЭБ и ЧС относительно этой ситуации.

"Я считаю, что это чрезвычайное происшествие... Если мы сейчас работаем над тем, чтобы наполнять наши природные водоемы и допускаем такие действия, то мы что-то делаем неправильно", – отметил Гусев.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Херсонского морского торгового порта массово умерла рыба: плоскирка, карп, тарань.

Темы: Херсонская область экология


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