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Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН в Киевской области

Понедельник, 4 ноября 2019, 10:38
Россиянин сломал флагшток с флагом ОУН в Киевской области

В городе Вишневое Киевской области россиянин повредил флагшток с черно-красным флагом Организации украинских националистов возле памятника "Небесной сотни", позже в отделении плакал, смеялся и прыгнул с 3-го этажа.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Акт вандализма произошел в городе Вишневое. Неизвестный мужчина возле памятника "Небесной Сотни" повредил флагшток с черно-красным флагом". 

 

Детали: О хулигане полиции сообщил неравнодушный очевидец, который увидел его из окна.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали вандала и доставили в участок.

Злоумышленником оказался 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское.

Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украину.

Отмечается, что нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. А потом, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно выскочил в окно с третьего этажа админздания. Полицейским свой прыжок объяснил тем, что громко играла музыка.

На место вызвали "скорую". Россиянина с забойными травмами тела доставили в больницу.

В отношении правонарушителя составили админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Правоохранители будут просить Государственную миграционную службу отменить иностранцу вид на жительство, выдворить его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

В полиции также проведут служебное расследование инцидента с прыжком.

Украинская правда
Темы: Киевская областьполиция
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