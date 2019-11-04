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Температура "как в апреле", но близится похолодание – прогноз

Понедельник, 4 ноября 2019, 12:20

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять атмосферный фронт: будет сыро, тепло и ветрено.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "Сыро, тепло и ветрено – основные образы, действующие лица завтрашнего синоптического дня в Украине. 5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт – посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne.

Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше до нашего Востока. Завтра днем ​​дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка".

Детали: По данным Диденко, также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины – без существенных осадков.

Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.

Температура воздуха, "как в апреле" – +14 +20 градусов, на Западе и Востоке +11 +16 градусов.

В Киеве дождь более вероятен ночью, во вторник днем ​​– без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 +13, днем ​​около +15 градусов.

По данным синоптика, ближайшие похолодание ожидается 7 ноября, но только на Западе и Севере Украины.

Украинская правда
Темы: погода
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