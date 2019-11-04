Не задекларировал зарплату: НАПК поймало на нарушении чиновника Укроборонопрома

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Понедельник, 4 ноября 2019, 13:23

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило, что генеральный директор ГП "Фотоприбор", которое входит в Государственный концерн "Укроборонпром", Григорий Корево не сообщил своевременно о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: В материалах НАПК речь идет о нарушении 10-дневного срока уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением Григорием Корево заработной платы в сумме, превышающей 96 тыс. 50 грн (50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2019).

Действия должностного лица подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией.

Поскольку генеральный директор ГП НПК "Фотоприбор" не относится к должностным лицам, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, Национальное агентство передало собранные материалы Национальной полиции Украины для составления протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Темы: НАПК Укроборонпром


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