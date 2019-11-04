Зеленский назначил главой Черкасской ОГА СБУшника из Мариуполя

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Понедельник, 4 ноября 2019, 14:38

Президент Украины Владимир Зеленский заменил председателя Черкасской областной администрации

Источник: Указы президента №797/2019 и №798/2019

Детали: Зеленский освободил от должности председателя Черкасской областной администрации Игоря Шевченко по поданному им заявлению. Следующим указом президент назначил на эту должность Романа Боднар.

Согласно декларации кандидата на должность, поданной в Назка, Боднар зарегистрирован в Черновцах, но проживает в Мариуполе.

Согласно документу, Боднар владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м, другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накоплений имеет только 120 000 грн.

В декларации указано, что в 2018 году Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты.

Также он задекларировал одноразовую денежную помощь участника боевых действий в сумме 1265 грн.

Перед этим Боднар также подавал декларацию кандидата на должность заместителя председателя Житомирской ОГА.

Темы: Черкасская область Зеленский СБУ


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