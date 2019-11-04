Тимошенко хочет снова стать премьером, на Банковой ее пока "аккуратно послали"

Лидер "Батькивщины" Юлия Владимировна не против третий раз стать премьер-министром Украины.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

По данным УП, Тимошенко имела несколько встреч на Банковой, где пыталась стать полезной новой власти. В начале октября Тимошенко приходила на Банковую с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла.

"Самое интересное, что говорит она нам: "Вы назначьте мне людей, но голосовать мы будем не за всё". Её аккуратно послали. Поэтому, поверьте, больше сюда она не ходит", – эмоционально рассказывает УП источник в Офисе президента.

Кроме этого, как признаются некоторые депутаты "Слуги народа", ко многим из них подходят депутаты "Батькивщины" с "дружественными разговорами", что Тимошенко (в отличие от "посредственного" Гончарука) "очень усилила бы президента Зеленского".

"С точки зрения необходимости для страны премьерство Тимошенко было бы гораздо лучшим! Безусловно! Примет ли такое решение большинство? Не знаю", - сказал УП соратник Тимошенко Сергей Власенко.

"Юля оказалась в такой ситуации, что она уже понемногу начинает думать об уходе из политики и понимает, что надо поставить жирную точку. Такой точкой могло бы быть президентство. Но... Теперь она, конечно, хотела бы быть премьером, чтобы оставить какой-то след в истории", - добавляет не под запись другой депутат от "Батькивщины".

Главный плацдарм для наступления Тимошенко на правительство Гончарука – земельная реформа и введение рынка земли.

Именно Тимошенко через общественные организации собирает митинги против земельной реформы под Радой и готовится подавать документы в Конституционный суд относительно толкования статей, где говорится, что земля Украины принадлежит народу.

В общем, собеседники УП в парламентских фракциях сходятся в том, что вопрос рынка земли будет одним из самых горячих этой осенью и станет маркером живучести правительства Гончарука.

Подробнее о модели поведения каждой фракции по партии Зеленского читайте в материале "В ожидании падения. Почему Порошенко, Тимошенко и Вакарчук не критикуют Зеленского".