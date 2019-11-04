Подросток убил 14-летнюю девушку под Одессой

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Понедельник, 4 ноября 2019, 16:16

В Одесской области несовершеннолетний убил 14-летнюю Дарию Дробот, с которой в компании других детей отдыхал в лесу. Сейчас злоумышленник задержан.

Источник: брифинг руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха

Прямая речь: "В лесополосе с признаками насилия девочка обнаженная была найдена. После ее вскрытия стало известно, что смерть наступила от механической асфиксии, то есть удушения. Была сломана подъязычная кость, кроме того на голове были множественные ссадины от возможных ударов". 

 

Детали: По словам правоохранителя, вечером 2 ноября мать 14-летней девочки сообщила, что дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась.

На поиски ориентировали весь личный состав полиции, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили направление движения ребенка.

В тот же вечер установили и опросили подростков, в компании которых она отдыхала.

Дети рассказали, что все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании.

Тело Дарьи нашли утром в лесополосе на территории Лиманского района.

В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого последним видели с погибшей. Он скрывался у своих знакомых.

Подозреваемый – 15-летний одессит, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и находился на условном сроке и на профилактическом учете в полиции.

В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения. Позже он признался в убийстве.

Также выяснилось, что после совершенного парень украл телефон убитой.

Сейчас с задержанным проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по п.6 ч.2 ст. 115 (убийство малолетнего ребенка) УК.

Ирина Балачук, УП
Темы: Одесская область убийство


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