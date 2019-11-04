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Члены избирательной комиссии получили 3 года условно за подделку на выборах президента

Понедельник, 4 ноября 2019, 17:14

Марьинский районный суд Донецкой области назначил двум членам избирательной комиссии наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Донецкой прокуратуры.

Указывается, что они во время второго тура выборов президента подделали подписи 57 человек на окружном избирательном округе № 59.

"Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ в списки избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем поддельные бюллетени были использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов. Какого именно не указывается.

Во время судебного слушания обвиняемые свою вину в совершении преступлении признали полностью и раскаялись.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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