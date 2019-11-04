Суд ООН решит, может ли рассматривать дело Украины против РФ

36 просмотров
Понедельник, 4 ноября 2019, 19:17

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН объявит свое решение относительно того, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В пятницу 8 ноября 2019 года Международный Суд (ICJ), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое решение относительно предыдущих возражений, выдвинутых Российской Федерацией, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело "Украина против России"), - говорится в сообщении суда.

Публичное заседание состоится в 3 часа дня (по местному времени) в Гааге, во время которого председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф зачитает решение суда, говорится в сообщении.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Читайте также: В ООН признали нарушение Россией Женевских конвенций по Крыму

Напомним:

  • Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года и требует возместить убытки за продолжающиеся и систематические нарушения обеих конвенций.
  • В апреле 2017 года Международный суд ООН принял решение о применении временных мер, приказав России воздержаться от сохранения или применения новых ограничений на права крымскотатарского сообщества сохранить свои представительные институты, в частности Меджлис крымскотатарского народа, и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.
  • Россия подала свои возражения по поводу юрисдикции в Суд ООН в сентябре 2018 года.
  • Если аргументы Украины примут, Суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Темы: ООН Украина Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Испания предлагает провести климатическую конференцию в Мадриде 1 ноября 2019, 00:59
Украина поднимет в ООН вопрос осуждения журналиста Асеева 23 октября 2019, 01:51
Суд ООН 8 ноября скажет, будет ли рассматривать дело Украины против РФ 22 октября 2019, 13:11
Все новости
Главные новости
Из-за обстрелов на Донбассе детей из школы эвакуировали в бомбоубежище
Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС
Зеленский назначил главой Черкасской ОГА СБУшника из Мариуполя
Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады
Все новости
тест

Что вы знаете о дифтерии и защите от нее

советы

Не могу выспаться рядом со своим мужем/женой. Что делать

еда

Почему грибы полезны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів