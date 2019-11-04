Суд ООН решит, может ли рассматривать дело Украины против РФ

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН объявит свое решение относительно того, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В пятницу 8 ноября 2019 года Международный Суд (ICJ), главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое решение относительно предыдущих возражений, выдвинутых Российской Федерацией, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (дело "Украина против России"), - говорится в сообщении суда.

Публичное заседание состоится в 3 часа дня (по местному времени) в Гааге, во время которого председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф зачитает решение суда, говорится в сообщении.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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Напомним: