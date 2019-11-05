Две центральные станции метро Киева закрыли: ищут взрывчатку
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Вторник, 5 ноября 2019, 09:34
Станции киевского метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" и пересадочные узлы на них закрыли в связи с сообщением о заминировании.
Источник: пресс-служба КП "Киевского метрополитена" в Facebook
Дословно: "Станции" Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании".
Детали: Сейчас проводится проверка.
Работу станций восстановят после ее завершения.
Украинская правда
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