Две центральные станции метро Киева закрыли: ищут взрывчатку

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Вторник, 5 ноября 2019, 09:34

Станции киевского метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" и пересадочные узлы на них закрыли в связи с сообщением о заминировании.

Источник: пресс-служба КП "Киевского метрополитена" в Facebook

Дословно: "Станции" Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании".

Детали: Сейчас проводится проверка.

Работу станций восстановят после ее завершения.

Украинская правда
Темы: Киев метро


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