Уровень интернет-свободы: Украина идет вверх, Россия катится вниз

Глобальный уровень интернет-свободы ухудшается уже 9-й год подряд, а развитие современных технологий продолжает склоняться в сторону цифрового авторитаризма, при этом в Украине ситуация со свободой в интернете несколько улучшилась, а в России – ухудшилась.

Источник: отчет правозащитной организации Freedom House

Дословно: "В Украине зафиксировано постепенное улучшение ситуации со свободой интернета, в частности, из-за отсутствия отключений доступа к сети даже в зоне конфликта".

Детали: При этом украинское информационное интернет-пространство все еще подвергается частичной цензуре, как со стороны украинской власти, так и со стороны пророссийских сепаратистов.

Кроме того, украинские политики пытаются манипулировать общественным мнением путем распространения дезинформации и проплаченного контента. Количество таких случаев выросло перед президентскими выборами в Украине в марте-апреле.

Также, согласно отчету, распространенным явлением стали аресты интернет-пользователей, прежде всего в рамках продолжения конфронтации между центральной властью в Киеве и пророссийскими сепаратистами, так же, как и нападения на журналистов интернет-изданий.

К этим проблемам добавляются еще и постоянные кибератаки, которые продолжают ограничивать свободу интернета.

В Freedom House отмечают, что со времени массовых протестов против власти Виктора Януковича в 2014 году Украина приняла ряд позитивных реформ, но до сих пор коррупция остается эндемической, а инициативы, направленные на ее преодоление, внедряются только частично.

Также часто происходят нападения на общественных активистов и представителей меньшинств, а нападающие обычно остаются безнаказанными.

А Россия продолжает оккупацию украинского Крыма и военную поддержку вооруженных сепаратистских формирований на восточном Донбассе.

Что касается России, то свобода в интернете в этой стране продолжает падать, поскольку правительство неоднократно отключало связь в Республике Ингушетия, а в 2018 году сажало за решетку пользователей за их активность в сети со скоростью примерно один раз в восемь дней.

При этом в РФ цены на подключение выросли; власть продолжила попытки заблокировать зашифрованную программу обмена сообщениями Telegram; ввела несколько новых категорий высказываний в интернете, которые были основанием как для удаления содержания, так и для уголовных наказаний; и в конце концов правительство приняло решение о так называемом "суверенном интернете".

В общем в рейтинге свободы в интернете Украина получила 56 баллов из 100 (в прошлом году – 55), Россия – 31 балл из 100 (в прошлом 33).

Наилучшая ситуация с интернет-свободой в Исландии (95), Эстонии (94), Канаде (87) и Германии (80).

Самая худшая – в Китае (10), Иране (15), Сирии (17), Кубе (22) и Вьетнаме (24).