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Роскошная погода: в ближайшие сутки в Украине сухо и тепло

Вторник, 5 ноября 2019, 09:56

В ближайшие сутки в Украине будет тепло и сухо, дожди вероятны на Западе и кое-где на севере Украины.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: 6-го ноября дожди вероятны на Западе и кое-где на севере Украины, на остальной территории будет сухо.

Теплая погода удержится: в течение дня в большинстве областей +15 +20 градусов, на юге до +22 градусов.

В западных областях ожидается +10 +16 градусов.

 
гидрометцентр

Ветер - с юго-запада, порывистый. На Левобережье возможен ветер с штормовыми порывами.

В Киеве 6-го ноября атмосферный фронт, который будет предопределять дожди на Западе и Севере, может закрыть тучами солнце. Существенные осадки маловероятны. Температура в столице + 16 + 18 градусов.

На фото со спутника видно, что фронт передвинулся восточнее и часть Украины в дождевых облаках, а часть - в апрельском солнце.
На фото со спутника видно, что фронт передвинулся восточнее и часть Украины в дождевых облаках, а часть - в апрельском солнце.

7-8 ноября несколько похолодает, а уже в выходные температура воздуха снова повысится.

Темы: погода
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