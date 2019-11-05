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У полтавских бизнесменов отобрали сумки с 12 миллионами под Одессой

Вторник, 5 ноября 2019, 10:48
У полтавских бизнесменов отобрали сумки с 12 миллионами под Одессой

Вблизи Одессы группа неизвестных напала на предпринимателей с Полтавской области и отобрала более 12 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно: "Одесские полицейские расследуют разбойное нападение на предпринимателей с Полтавщины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК".

Детали: ЧП произошло около 18:00 4 ноября на 24 км автодороги "Киев-Одесса".

Предприниматели, которые на авто ехали на промтоварный рынок за товаром, остановились у кафе на подъезде к Одессе.

В это время группа неизвестных лиц в камуфляжной форме и балаклавах распылили на людей в салоне баллончик с неизвестным веществом, завладели сумками с деньгами и скрылись на машине.

Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьполицияденьги
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