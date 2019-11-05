Министр говорит, что бюджет Минобороны в 2020 году станет рекордным

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Вторник, 5 ноября 2019, 13:09

Правительство увеличит бюджетные ассигнования Министерству обороны на 2020 год  почти по всем статьям.

Источник: министр обороны Андрей Загороднюк во время презентации проекта госбюджета на 2020 год, которого цитирует Минобороны

Прямая речь: "Главная цель оборонного ведомства – это развитие Вооруженных Сил Украины, поэтому процент бюджета существенно вырос, и должен стать крупнейшим бюджетом со времен независимости Украины".

Детали: По словам Загороднюка, проектом закона о госбюджете на следующий год на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн, что составляет 5,45% ВВП и соответствует требованиям документов стратегического планирования.

Отмечается, что эти расходы по сравнению с 2019 годом (212,0 млрд грн) увеличены на 33,8 млрд грн, или на 16%, и, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 ноября 2019 года, предусмотрено направить: 135,5 млрд грн грн (3% ВВП) - на оборону; 110,3 млрд грн (2,45% ВВП) - на безопасность.

По данным министра, спланированный бюджет оборонного ведомства должен стать крупнейшим за годы независимости и вместе со сметой для Главного управления разведки (3,5 млрд), Госспецтрансслужбы (1,4 млрд) и государственными гарантиями (9 млрд) составит 130 млрд грн.

Загороднюк также отметил, что для Министерства обороны Украины основной приоритет остается неизменным – это восстановление и развитие объектов инфраструктуры, закупка, модернизация и ремонт ВВТ, получение необходимых возможностей, отвечающих критериям членства в НАТО.

Украинская правда
Темы: Минобороны госбюджет


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