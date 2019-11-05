"Свободовец" Кривецкий получил земли АТОшников на Львовщине

Бывший народный депутат и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий фактически завладел уже более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.

Источник: публикация "Наші гроші. Львів"

Детали: Общество с ограниченной ответственностью "Эко ферма Эдем" 13 сентября 2019 года официально стало собственником 65,51 га в селе Стрелки.

На кадастровой карте это три участка, которые предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, нормативная денежная оценка трех участков составляет 353,12 тыс. грн.

Официальной основательницей "Эко фермы Эдем" еще недавно была главная бухгалтер развлекательного комплекса Edem Resort Medical & SPA Галина Середницкая.

Однако несколько месяцев назад основателем фирмы стало ООО "Узлісся", конечным бенефициаром которого является Игорь Кривецкий.

Три участка общей площадью 65,51 га вблизи Стрелок были образованы из паев площадью 2 га, которые сельсовет Стрелок предоставил участникам АТО и местным жителям для ведения сельского хозяйства еще в 2017 году.

В начале 2019 года эти 29 участков были объединены в три больших участка и переданы в частную собственность.

Долгое время на публичной кадастровой карте информация о собственности была скрыта. Чиновники Госгеокадастра – как областные, так и районные – на официальные запросы не отвечали.

Дословно журналисты: "Среди владельцев участков по 2 га, из которых были сформированы участки для Кривецкого, были и одиозные львовские активисты. В частности, известны участием в уличных акциях во Львове члены "Украинского союза участников АТО" и основатели жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов "Патриот 1, 2, 3". Это Олег Дудок, Андрей Ризнычок и Константин Дерюгин.

Свой участок в Стрелках отдал или продал "Эко ферме Эдем" и заместитель начальника штаба по мобилизационной работе в/ч А0284 Владимир Барбарич.

Также несколько участков здесь сельский совет предоставлял местным жителям, которые имеют непосредственное отношение к Edem Resort Medical & SPA. Это руководитель службы безопасности этого курорта Юрий Волковский, или директор отеля Edem Resort & SPA и гостиницы "Жорж" Олег Магулка. Кроме того отец, брат и сестра Олега Магулки также получали здесь по 2 га, которые стали частью больших участков".

Ранее фирмы, аффилированные с Игорем Кривецким, уже стали владельцами 52 га за массовый выкуп земли сельскохозяйственного назначения людьми из окружения "свободовца". Выкупали земельные участки, в том числе, у участников АТО и их родственников.

Игорь Кривецкий и его жена Ольга в винограднике отеля Edem Resort Facebook Edem Resort Medical & Spa

По данным Zaxid.net, тогда только главная бухгалтер предприятия Галина Середницкая скупила 25 участков на территории Стрелковского сельсовета.

Фактически, сейчас Игорю Кривецкому принадлежит более 110 га в Перемышлянском районе Львовской области.

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