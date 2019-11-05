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Малюська нашел в Минюсте ящики со спрятанными письмами

Вторник, 5 ноября 2019, 12:57
Малюська нашел в Минюсте ящики со спрятанными письмами

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в министерстве нашли ящики со скрытой входящей документации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозников, и которую сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали вероятно по заказу третьих лиц", - написал он.

"Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус" и он прятался, а потом и уничтожался. О каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам. А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - добавил министр.

Он рассказал, что до его прихода в министерство почти все документы были "отфильтрованы".

"Очищение власти продолжается. Правоохранительные органы уведомлены", - написал Малюська.

 
Фото: Facebook
 
Фото: Facebook

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Украинская правда

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Темы: Кабинет министровМинюст
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