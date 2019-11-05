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Начальника российской разведки уволили за провалы по Украине – СБУ

Вторник, 5 ноября 2019, 13:02

Служба безопасности Украины заявляет, что после того, как она разоблачила ряд агентов Кремля, в России уволили руководителя 316-го разведцентра Петра Каменщикова.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316 разведывательный центр Главного управления Генерального штаба РФ. 

 
Каменщиков 
фото СБУ

По имеющимся у контрразведки данным, руководителя разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петра Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства за очевидный провал уволили с занимаемой должности".

Детали: В СБУ отметили, что 316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года. Он также организовал системную работу по вербовке украинских граждан для сбора информации и диверсий на территории Украины.

В СБУ добавили, что с 2014 года успешно разоблачали и задерживали российских агентов.

В частности, 4 задержанных и осужденных агентов передали России во время последнего обмена по схеме "35 на 35" 7 сентября.

Среди них граждане Украины Антонина Радионова, 1969 г.р., военнослужащий Нацгвардии, которую задержали осенью 2017 года и приговорили за государственную измену к 4 годам лишения свободы; Дмитрий Кореновский, 1972 г.р. и Виктор Федоров, 1969 г.р., задержанные в июне 2018 года, находились под следствием по делу о госизмене; и Юрий Ломако, 1961 г.р., экс-военнослужащий ВСУ, задержан в декабре 2018 года и приговорен к 5 годам тюрьмы за государственную измену. 

 

Сейчас решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, которые работали против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) УК.

СБУ уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления одному из кураторов украинского направления 316-го российского разведцентра капитану 3 ранга Алексею Аненко и отмечает, что получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

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Темы: СБУРосcияшпионаж
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