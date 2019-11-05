Глава Днепропетровского облсовета подал в отставку

Председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов подал в отставку.

Источник: Facebook-страница Прыгунова

Детали: В мотивационной части Прыгунов объясняет, что политическая картина в стране в последнее время кардинально изменилась. Многие партии, фракции которых представлены в областном совете, не получили поддержки жителей области. По его мнению, логичным было бы провести внеочередные выборы областного совета, но сейчас для этого нет соответствующего инструментария.

Прямая речь: "Четыре года назад, мы объединились в демократическую коалицию, чтобы устранить Партию регионов от управления процессами в области. И это нам удалось ... Последние шесть месяцев в облсовете происходит попытка подстроиться под всеукраинскую политическую картину при условии поддержки "попередников". Хотя получить недоверие от Партии регионов считаю положительной оценкой своей деятельности - значит, мы все делали верно!.. В данной ситуации считаю целесообразным сложить свои полномочия и уйти с должности председателя областного совета!".

Детали: Прыгунов отметил также, что не согласен с некоторыми процессами, происходящими в городе, например, отключение от электроснабжения здания "Медиа-простору" (хаб общественных организаций - ред). Он отмечает, что "останется в местной политике".

Что предшествовало: Местные СМИ писали, что под Прыгуновым "зашаталось кресло". Как свидетельствует распоряжение о назначении на 8 ноября очередной сессии Днепропетровского облсовета, депутаты планировали рассмотреть вопрос объявления недоверия Прыгунову и его отставку. Распоряжение подписал первый заместитель Прыгунова Святослав Олейник, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Дополнительно: Член партии БПП Глеб Прыгунов был избран депутатом Днепропетровского облсовета в 2010 году. Возглавлял облсовет с декабря 2015 года.