Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Расстрел Майдана: ГБР расследует "потерю" материалов, ибо Портнов пожаловался на Горбатюка

Вторник, 5 ноября 2019, 16:34

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подтвердил, что ГБР открыло уголовное производство в отношении следователей управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов в расследовании "дел Майдана".

Об этом он сказал на брифинге 5 ноября, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли ГБР открыло дело в отношении экс-начальника Управления спецрасследование ГПУ Сергея Горбатюка.

"Пять лет внимания к расследованию именно этой категории дел, 5 лет ожидания результатов в делах, которые приобрели особый статус. К сожалению, я сегодня могу констатировать, что есть определенные возможные нарушения со стороны следователей Генеральной прокуратуры", - сказал Труба.

"Вчера мы получили обращение о внесении сведений о следователях управления специальных расследований ГПУ, которые допустили потерю материалов уголовных производств. Нами было получено 2 тома материалов с одного из уголовных производств. Нами внесены сведения в ЕРДР и сегодня начато соответствующее расследование", - отметил он.

На уточняющий вопрос, чье обращение стало предпосылкой для открытия производства, Труба ответил "Если я не ошибаюсь, Андрея Портнова".

Накануне экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале заявил, что бывший начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства", касающихся расстрелов сотрудников милиции во время Революции Достоинства.

"Украл и спрятал вместе с видеозаписями и оригиналами документов. Мы нашли. Сегодня оба тома вместе с дисками и моим заявлением о преступлении переданы в ГБР. Ждём процессуального решения и подробного следствия, кто надоумил главного следователя Майдана потерять доказательства массовых убийств сотрудников милиции. Не переключайтесь. Скоро будем надевать это уголовное дело на голову", - утверждал Портнов, не уточняя, кто имеется в виду под "мы нашли".

Позже в некоторых СМИ были обнародованы фотографии якобы двух томов. На них указано, что речь идет о материалах Главного следственного управления ГПУ. В то же время Горбатюк возглавлял другое подразделение ГПУ - управление спецрасследований.

"Украинская правда" обратилась к Горбатюку за комментарием, но он сказал, что выясняет ситуацию и пообещал дать позицию позже.

УП также обратилась в пресс-службу ГПУ с просьбой объяснить, означает ли фраза "мы нашли", что у Портнова есть доступ в Генпрокуратуру и он каким-то образом вмешивается в ее работу. Однако в ГПУ отказались комментировать это по телефону и попросили отправить информационный запрос.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП
Темы: ЕвромайданГБРГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания
Последние новости
19:03
видеоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
Все новости...
Реклама: