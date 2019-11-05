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Зеленский поручил создать Военную полицию

Вторник, 5 ноября 2019, 18:12

Президент Владимир Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Офиса президента.

Такая задача Зеленский поставил во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством.

"Министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - говорится в сообщении.

Также Зеленский распорядился до конца года создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать проект технического задания платформы "Е-ветеран".

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Украинская правда
Темы: полицияармия
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