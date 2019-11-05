Зеленский поручил министрам быстро разобраться с пенсиями, образованием и трансплантацией

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Вторник, 5 ноября 2019, 20:19

В ходе встречи в Офисе президента с министрами Владимир Зеленский поручил до конца года или в течение нескольких месяцев выполнить ряд задач в сфере здравоохранения, социальной политики, юстиции, образования и культуры.

Источник: сайт президента

Поручения Зеленского:

Министерству социальной политики - до конца года сделать возможными пенсии и справки через мобильное приложение и создать механизм, по которому лицу, достигшему пенсионного возраста, назначается пенсия без обращения в госучреждения;

Министерству здравоохранения - до февраля запустить Единую государственную информационную систему трансплантации;

Министерству образования и науки - до конца года сформировать законодательную основу для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и запустить Национальный фонд исследований;

Министерству культуры, молодежи и спорта - до конца года разработать законопроект об информационном пространстве Украины;

Министерству развития общин и территорий Украины - до конца года ликвидировать коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства;

Министерству юстиции - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ.

Украинская правда
Темы: Зеленский Кабинет министров


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